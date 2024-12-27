Эминем анонсировал выход совместного альбома с 50 Cent

Американский рэпер Эминем заявил, что хотел бы записать совместную пластинку с рэпером 50 Cent в интервью собственной радиостанции Shade 45.

Эминем появится в сериале, который продюсирует 50 Cent

По его словам, это было бы замечательно.

«Нам просто нужно перестать нести чушь и сделать это», — подчеркнул Эминем.

Вместе музыканты записали около 20 совместных композиций.

Ранее Эминем и Брайан Адамс стали номинантами на включение в «Зал славы авторов песен», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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