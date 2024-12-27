Эминем анонсировал выход совместного альбома с 50 Cent
27 декабря 202413:58
Американский рэпер Эминем заявил, что хотел бы записать совместную пластинку с рэпером 50 Cent в интервью собственной радиостанции Shade 45.
По его словам, это было бы замечательно.
«Нам просто нужно перестать нести чушь и сделать это», — подчеркнул Эминем.
Вместе музыканты записали около 20 совместных композиций.
Ранее Эминем и Брайан Адамс стали номинантами на включение в «Зал славы авторов песен», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru