Элтон Джон выпустит книгу о своем прощальном гастрольном туре

Отмечается, что книга увидит свет в сентябре 2024 года. Музыкант расскажет читателям о своем туре, который длился 330 дней. Также Джон поделится своими мыслями и переживаниями, которые были с ним во время гастролей в 2018-2023 годах.

Ранее стало известно, что Джон выставит на аукцион около 900 лотов, отмечает «Радиоточка НСН». По данным Bloomberg, стоимость личных вещей музыканта оценивается в $10 млн. С молотка продадут всё: от пары серебряных ботинок певца, до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года.

