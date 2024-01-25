Элтон Джон выпустит книгу о своем прощальном гастрольном туре
Британский исполнитель Элтон Джон выпустит книгу, повествующую о его прощальном гастрольном туре «Farewell Yellow Brick Road», сообщает Rolling Stone.
Отмечается, что книга увидит свет в сентябре 2024 года. Музыкант расскажет читателям о своем туре, который длился 330 дней. Также Джон поделится своими мыслями и переживаниями, которые были с ним во время гастролей в 2018-2023 годах.
Ранее стало известно, что Джон выставит на аукцион около 900 лотов, отмечает «Радиоточка НСН». По данным Bloomberg, стоимость личных вещей музыканта оценивается в $10 млн. С молотка продадут всё: от пары серебряных ботинок певца, до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru