Продюсер рассказал о райдере Элтона Джона

Продюсер Максим Берин рассказал «Комсомольской правде» особенности райдера британского музыканта Элтона Джона.

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Работавший со звездой Берин просит комнату с белыми розами, мебель в ней должна быть белой. Также певец требует автомобиль S-класса, но при этом не обтянутый кожей - Джон является активным защитником природы.

«Кстати, по сборам сейчас Элтон Джон номер один в мире, он обогнал всех. И хотя он уже не возраста Бейонсе, ему 76 лет, тем не менее, на его выступления идут толпами», - сказал Берин.

Ранее в июне Элтон Джон дал последнее выступление для прощального домашнего концерта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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