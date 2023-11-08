Продюсер рассказал о райдере Элтона Джона
8 ноября 202317:12
Продюсер Максим Берин рассказал «Комсомольской правде» особенности райдера британского музыканта Элтона Джона.
Работавший со звездой Берин просит комнату с белыми розами, мебель в ней должна быть белой. Также певец требует автомобиль S-класса, но при этом не обтянутый кожей - Джон является активным защитником природы.
«Кстати, по сборам сейчас Элтон Джон номер один в мире, он обогнал всех. И хотя он уже не возраста Бейонсе, ему 76 лет, тем не менее, на его выступления идут толпами», - сказал Берин.
Ранее в июне Элтон Джон дал последнее выступление для прощального домашнего концерта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru