Элтон Джон и Берни Топин получат Гершвиновскую премию

Британский исполнитель Элтон Джон и его сонграйтер Берни Топин получат Гершвиновскую премию Библиотеки Конгресса за вклад в популярную песню, сообщает People.

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«Я пишу песни с Берни уже 56 лет, и мы никогда не думали, что однажды нам дадут эту премию. Для двух британцев это невероятная честь получить такое признание», - сказал Элтон Джон.

Отмечается, что церемония награждения пройдет 20 марта в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Джон выставит на аукцион около 900 лотов, отмечает «Радиоточка НСН». По данным Bloomberg, стоимость личных вещей музыканта оценивается в $10 млн. С молотка продадут всё: от пары серебряных ботинок певца, до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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