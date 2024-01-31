Элтон Джон и Берни Топин получат Гершвиновскую премию
Британский исполнитель Элтон Джон и его сонграйтер Берни Топин получат Гершвиновскую премию Библиотеки Конгресса за вклад в популярную песню, сообщает People.
«Я пишу песни с Берни уже 56 лет, и мы никогда не думали, что однажды нам дадут эту премию. Для двух британцев это невероятная честь получить такое признание», - сказал Элтон Джон.
Отмечается, что церемония награждения пройдет 20 марта в Вашингтоне.
Ранее стало известно, что Джон выставит на аукцион около 900 лотов, отмечает «Радиоточка НСН». По данным Bloomberg, стоимость личных вещей музыканта оценивается в $10 млн. С молотка продадут всё: от пары серебряных ботинок певца, до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru