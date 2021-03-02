Элис Купер заступился за Мэрилина Мэнсона

Рокер Элис Купер заступился за Мэрилина Мэнсона, сказав, что он никогда не замечал в шок-рокере такой черты, как жестокость. Об этом музыкант рассказал в интервью NME.

В статье отмечается, что Купер и Мэнсон в 2013 году ездили в тур и много времени проводили вместе.

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«Я никогда не замечал в нем этой черты, если она есть. Однако я всегда верю на слово, обвинения по-прежнему остаются обвинениями », - сказал артист изданию, комментируя обвинения в адрес Мэнсона в жестоком отношении к женщинам.

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В разговоре с журналистом NME, Купер привел в пример недавний скандал с разводом актера Джони Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд.

Херд обвинила Деппа в насилии, но в ходе расследования выяснилось, что именно бывшая супруга актера проявляла жесткость к своему мужу.

Возвращаясь к Мэнсону, Купер отметил, что так близко как Деппа, он Мэнсона не знает. И то, что происходит в спальне у артиста, ему неизвестно.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд публично обвинила Мэнсона в жестком обращении и насилии. После этого к ней присоединились еще несколько женщин. Расследованием обвинений занимается полиция Лос-Анджелеса.

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Фото: instagram/marilynmanson
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