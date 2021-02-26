Элис Купер выпустил новый альбом «Detroit Stories»

Музыкант Элис Купер сегодня представил новую пластинку с названием «Detroit Stories». В нее вошло 15 треков. Лонгплей артиста должен был увидеть свет еще в августе 2020 года, но планам музыканта помешала эпидемия коронавируса.

Свою новую студийную работу Купер посвятил родному городу Детройту и музыке, которая создавалась там в 1960-70-е годы. Среди гостей пластинки — Джо Бонамасса и Марк Фарнер из Grand Funk Railroad.

В записи приняли участие и музыканты из первого состава группы Элиса Купера.

