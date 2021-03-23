Элис Купер хотел бы стать солистом Foo Fighters
Рок-музыкант Элис Купер в интервью американской радиостанции Atlanta’s Rock 100.5 признался, что хотел бы стать фронтменом группы Foo Fighters.
Элис Купер и солист Foo Fighters Дэйв Грол несколько раз выступали вместе и даже делили общий менеджмент в то время, когда Foo Fighters делали кавер-версии песен Элиса Купера.
В своем заявлении Купер отметил, что если бы у него не было своего коллектива и сольной карьеры, а Foo Fighters нужен был бы по-настоящему больной солит, он присоединился бы к команде.
В своем интервью Элис Купер также отметил высокий профессионализм Дэйва Грола, который был сначала барабанщиком группы Nirvana.
Купер вспомнил, что когда он впервые увидел группу Курта Кобейна, он сказал: «Если эти ребята распадутся, я приду за барабанщиком».
Ранее у Элиса Купера вышел новый альбом «Detroit Stories», который впервые за 29 лет существования чарта возглавил хит-парад Billboard Top Album Sales.
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