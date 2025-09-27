Елена Князева представила новый сингл «Очень дорого»
27 сентября 202519:59
Певица Елена Князева выпустила новый сингл «Очень дорого».
Песня, рожденная из виртуального обсуждения в социальных сетях, рассказывает о том, что значит по-настоящему любить в нынешнее время, и почему это — самая большая роскошь.
Толчком к созданию трека стал необычный подарок от поклонника. Он с помощью искусственного интеллекта смоделировал и напечатал на 3D-принтере куклу певицы.
Ранее российская певица Татьяна Куртукова (Макеева) рассказала, что с самого детства занималась аутентичным фольклором, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС
- Минздрав: К 2030 году ожирение может грозить половине россиян
- Гавриил Гордеев: Европейцы кусают локти из-за невозможности работать с Россией
- Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
- В Ленобласти арестовали двух продавцов суррогатного алкоголя
- Штирлиц, «Ночной дозор» и Супермен: Лукьяненко о видах супергеройских фильмов
- В Okko видят запрос на решительного героя в кино
- Эрдоган: Бароны войны подливали бензин в огонь российско-украинского конфликта
- СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
- Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru