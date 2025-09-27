Елена Князева представила новый сингл «Очень дорого»

Певица Елена Князева выпустила новый сингл «Очень дорого».

Группа «Несчастный случай» выпустила первую песню за пять лет

Песня, рожденная из виртуального обсуждения в социальных сетях, рассказывает о том, что значит по-настоящему любить в нынешнее время, и почему это — самая большая роскошь.

Толчком к созданию трека стал необычный подарок от поклонника. Он с помощью искусственного интеллекта смоделировал и напечатал на 3D-принтере куклу певицы.

Ранее российская певица Татьяна Куртукова (Макеева) рассказала, что с самого детства занималась аутентичным фольклором, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
