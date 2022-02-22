«Электрофорез» стал победителем «Чартовой дюжины» в номинации «Взлом»
Синти-поп группа «Электрофорез» в этом году удостоилась премии «Чартова дюжина» в номинации «Взлом».
За приз в номинации также боролись хеви-пауэр группа из подмосковной Бронницы «Гран-КуражЪ», группа от создателя проекта ROCK PRIVET «Нэил Шери», инди-группа «Комсомольск» и петербургский постпанк-дуэт «Плейлист Венкова».
В 2022 году легендарный фестиваль вернулся к традиционному «живому» подведению итогов достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год. А курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашел своё отражение и в составе выступающих коллективов.
Церемония вручения проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».
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