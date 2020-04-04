Группа «25/17» посвятила песню самоизоляции

Лидер музыкального коллектива Андрей Бледный рассказал НСН о творческом состоянии своих коллег в период борьбы с коронавирусом. 

Основатель российской музыкальной группы рассказал о творчестве и своих коллегах в период борьбы с коронавирусом.

Музыкант Андрей Бледный сообщил НСН, что вся группа «25/17» самоизолировалась, но не бездействует.

«Москва - эпицентр коронавируса в России, поэтому сидим с Антоном Владимировичем по домам, самоизолируемся. Наш акустический концерт в Питере перенесли на осень, работа над новым альбом "Байки из склепа" остановилась. Чтобы поддержать наших фэнов и самим не застаиваться, решили записать трек. Нашёл в папке бит от Анта, надел наушники, записал куплет на айфон и скинул войс Антону Владимировичу. Антон сделал бэки, снял антивирусную видеоинструкцию от «25/17», и трек был готов. Соблюдайте меры предосторожности, не болейте, не скучайте. Два. Пять. Один. Семь» - пожелал Андрей Бледный.

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ФОТО: Пресс-служба «Наше радио»
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