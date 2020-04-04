Группа «25/17» посвятила песню самоизоляции

«Москва - эпицентр коронавируса в России, поэтому сидим с Антоном Владимировичем по домам, самоизолируемся. Наш акустический концерт в Питере перенесли на осень, работа над новым альбом "Байки из склепа" остановилась. Чтобы поддержать наших фэнов и самим не застаиваться, решили записать трек. Нашёл в папке бит от Анта, надел наушники, записал куплет на айфон и скинул войс Антону Владимировичу. Антон сделал бэки, снял антивирусную видеоинструкцию от «25/17», и трек был готов. Соблюдайте меры предосторожности, не болейте, не скучайте. Два. Пять. Один. Семь» - пожелал Андрей Бледный.