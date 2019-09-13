Экс-солист «Непары» рассказал о создании сольного альбома

Бывший солист группы «Непара» Александр Шоуа в ходе пресс-конференции НСН «Больше «Непара»: Прерванное молчание и новый творческий путь» рассказал, как создавал свой сольный альбом.

«У меня были заторы творческие, как будто бетона объелся. Есть разница в звучании некоторых песен во временном пространстве. Вы поймете, какая песня раньше записана, какая позже. На все ушло примерно три года. "Непара" свои альбомы тоже издавала раз в три года. Такой промежуток временной меня вполне устраивает. Проходных песен там нет, а это самое главное», - сказал исполнитель.

Ранее в ходе пресс-конференции Шоуа выразил поддержку певцу Диме Билану, который признался, что вышел на сцену в Самаре в состоянии опьянения.





