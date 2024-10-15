Экс-солист группы Bad Boys Blue переехал из Германию из-за проверок властей
Бывший солист легендарной группы Bad Boys Blue Кевин МакКой рассказал, что уехал из Германии в Испанию из-за постоянных изматывающих проверок жителей об источниках их доходов. Его слова приводит NEWS.ru.
МакКой рассказал, что долгое время жил в Германии, однако ему там разонравилось, так как в стране просела экономика, а так же постоянно происходили проверки. Так, немецким властям не понравилось, что артист зарабатывает на концертах в России, так как западная пропаганда называет РФ «страной-агрессором». После усталости от многочасовых допросов певец решил переехать с семьей в Испанию.
Ранее стало известно, что украинское Министерство иностранных дел считает оскорблением желание американского музыканта, вокалиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru