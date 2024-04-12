В Москве прошла пятая презентация музыкальных релизов «Вечерний Звук»
Пятую презентацию новых музыкальных релизов из серии «Вечерний Звук» провел HiFi-стреминг Звук в своем пространстве СТУДИО 11 апреля. На мероприятии выступили NILETTO, Сосо Павлиашвили, Ани Лорак, ST, Анна Семенович и другие знаменитые артисты.
«Вечерний Звук» помогает артистам продвигать новый музыкальный материал. В рамках мероприятиях исполнители представляют новые релизы на суд аудитории, известные певцы делятся результатами работы, а восходящие звезды получают шанс найти слушателей.
На мероприятии, в частности, выступили трио NILETTO, Олег Майами и Леша Свик с новой совместной песней «Громче города», Сосо Павлиашвили представил премьеру «Что просить у судьбы», а Анна Семенович исполнила композицию «Гладиолусы».
Ведущими вечера стали певица Анжелика Пушнова и генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук Сергей Балдин.
Гостями вечера стали продюсер Иосиф Пригожин, группа «Мохито», музыканты Akmal’и Максим Завидия, блогер Карина Кросс и другие звезды, а также бизнесмены и члены сообщества Future Creators от Sber Private Banking.
По словам Балдина, «Вечерний Звук» постепенно становится эффективным инструментом для продвижения новой музыки у артистов и правообладателей. Число его участников увеличивается, кроме того, мероприятие привлекает все больше музыкальных медиа, отметил он.
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