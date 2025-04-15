Умер экс-барабанщик Judas Priest Лес Бинкс

Бинкс родился 8 августа 1951 года в Портадауне, Северная Ирландия. Он начал музыкальную карьеру в местных и локальных группах в 1973 году. Позднее он некоторое время играл в поп-коллективе Fancy, а весной 1977 присоединился к Judas Priest.

Барабанщик покинул хэви-металл проект летом 1979 года. Музыкант позднее заявлял, что ушел из-за того, что чувствовал себя наемным рабочим, а не полноценным членом группы. В составе Judas Priest он принял участие в записи трех альбомов (Stained Class, Killing Machine, Unleashed in the East).

Ранее барабанщик американской рок-группы Blondie Клем Берк скончался на 71-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

