Умер экс-барабанщик Judas Priest Лес Бинкс
Барабанщик Judas Priest в 1977-1979 годах Джеймс «Лес» Лесли Бинкс умер на 74-м году жизни, об этом сообщили в социальных сетях его бывшей группы.
Бинкс родился 8 августа 1951 года в Портадауне, Северная Ирландия. Он начал музыкальную карьеру в местных и локальных группах в 1973 году. Позднее он некоторое время играл в поп-коллективе Fancy, а весной 1977 присоединился к Judas Priest.
Барабанщик покинул хэви-металл проект летом 1979 года. Музыкант позднее заявлял, что ушел из-за того, что чувствовал себя наемным рабочим, а не полноценным членом группы. В составе Judas Priest он принял участие в записи трех альбомов (Stained Class, Killing Machine, Unleashed in the East).
Ранее барабанщик американской рок-группы Blondie Клем Берк скончался на 71-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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