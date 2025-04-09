На 56-м году жизни умер американский джазовый музыкант Майлз Гриффит
Умер американский джазовый музыкант, певец и актер Майлз Ллойд Гриффит, сообщается на сайте группы The Scooches, с которой он сотрудничал.
Подробные причины не уточняются, известно, что музыкант, которому в мае могло бы исполнится 56 лет, скончлася в Нью-Йорке, в родном для себя Бруклине.
Гриффит вырос в музыкальной семье, и начал выступать с детства. В 1980-м дебютировал как актер.
С 1990-го был участником джазовых коллективов, а также вел преподавательскую деятельность, в том числе в Активно Колумбийском университете. Музыкант представил первый сольный альбом 1999 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла помощник худрука РАМТ Елена Долгина
- Цена нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель
- Набиуллина: Торговые войны стали новым риском для экономики РФ
- Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи от США
- Россиянки сидят в декрете около двух лет
- Про Децла снимут сериал в России
- Хирург Хайдаров объяснил реинвестированием многомиллионные убытки своей клиники
- Захарова: Франция и Британия готовят военную интервенцию в Одессу
- Комитет Госдумы поддержал инициативу об аресте имущества релокантов
- В Кремле анонсировали отдельный визит Си Цзиньпина в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru