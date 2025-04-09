Умер американский джазовый музыкант, певец и актер Майлз Ллойд Гриффит, сообщается на сайте группы The Scooches, с которой он сотрудничал.

Подробные причины не уточняются, известно, что музыкант, которому в мае могло бы исполнится 56 лет, скончлася в Нью-Йорке, в родном для себя Бруклине.

Гриффит вырос в музыкальной семье, и начал выступать с детства. В 1980-м дебютировал как актер.

С 1990-го был участником джазовых коллективов, а также вел преподавательскую деятельность, в том числе в Активно Колумбийском университете. Музыкант представил первый сольный альбом 1999 году.

