Егора Крида госпитализировали

Российский артист Егор Крид второй день находится в больнице. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 июля.

Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации

По словам рэпера, был госпитализирован в субботу вечером. Теперь «весь обвешан проводами».

«Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя «хата» на выходные. <...> Сегодня было всё, даже сеанс гипноза. Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах. <...> Общее состояние - пойдет», - отметил Крид.

Музыкант Егор Крид является автором хитов «Самая-самая», «Голубые глаза», «Потрачу» и других.

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ФОТО: vk.com/kreed58
ТЕГИ:ГоспитализацияРэперМузыканты
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