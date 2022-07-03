Егора Крида госпитализировали
Российский артист Егор Крид второй день находится в больнице. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 июля.
По словам рэпера, был госпитализирован в субботу вечером. Теперь «весь обвешан проводами».
«Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя «хата» на выходные. <...> Сегодня было всё, даже сеанс гипноза. Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах. <...> Общее состояние - пойдет», - отметил Крид.
Музыкант Егор Крид является автором хитов «Самая-самая», «Голубые глаза», «Потрачу» и других.
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