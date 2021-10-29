«Едем на колесах под грибами»: Нейромонах Феофан выпустил новый клип

Нейромонах Феофан выпустил анимационный клип «Новая телега». Это второй сингл с предстоящего альбома «Древнерусский рейв».

«Случилась давеча у меня оказия: поломалася телега на куски. Ну я покумекал да сообразил новую, прямехонько из того, что было! А было: пельменей пригоршня, пирогов запас, сыра четыре головы, грибов лукошко да ещё по мелочи немножко», - рассказал артист о создании клипа.