«Едем на колесах под грибами»: Нейромонах Феофан выпустил новый клип
Нейромонах Феофан выпустил анимационный клип «Новая телега». Это второй сингл с предстоящего альбома «Древнерусский рейв».
«Случилась давеча у меня оказия: поломалася телега на куски. Ну я покумекал да сообразил новую, прямехонько из того, что было! А было: пельменей пригоршня, пирогов запас, сыра четыре головы, грибов лукошко да ещё по мелочи немножко», - рассказал артист о создании клипа.
Автором анимационной работы стала Анна Эргарт. Премьера видео состоялась сегодня на видоехостинге YouTube.
Услышать новые и старые песнопения живьём и притоптать полы можно будет уже в начале зимы. Концерты-презентации пластинки «Древнерусский рейв» пройдут 4 декабря в Москве в «Известия Hall» да 11 декабря в Петербурге в клубе-фестивале «Морзе».
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