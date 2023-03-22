Эд Ширан заявил о планах выпустить посмертный альбом

Британский исполнитель Эд Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone.

По его словам, последний свой альбом он видит проектом, рассчитанным на годы. Создавать его музыкант планирует до конца жизни, а в завещании укажет, что диск может выйти только после его смерти.

Самый популярный певец в мире вошел в книгу рекордов Гиннесса

До этого также сообщалось, что Эд Ширан решил возвести себе гробницу. Она будет находиться в новой церкви на территории его особой «мини-деревни». Гробница будет тщательно спроектирована. В нее поместят тело музыканта после смерти. Размер сооружения составит 2,71 метра на 1,8 метра. Гробница будет рассчитана на два тела.

Ранее Эд Ширан заявил, что его песня «Shape Of You» стала первой в истории композицией, которая перешагнула отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Новый АльбомМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры