Эд Ширан заявил о планах выпустить посмертный альбом

До этого также сообщалось, что Эд Ширан решил возвести себе гробницу. Она будет находиться в новой церкви на территории его особой «мини-деревни». Гробница будет тщательно спроектирована. В нее поместят тело музыканта после смерти. Размер сооружения составит 2,71 метра на 1,8 метра. Гробница будет рассчитана на два тела.

Ранее Эд Ширан заявил, что его песня «Shape Of You» стала первой в истории композицией, которая перешагнула отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify.

