Эд Ширан заявил о планах выпустить посмертный альбом
Британский исполнитель Эд Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone.
По его словам, последний свой альбом он видит проектом, рассчитанным на годы. Создавать его музыкант планирует до конца жизни, а в завещании укажет, что диск может выйти только после его смерти.
До этого также сообщалось, что Эд Ширан решил возвести себе гробницу. Она будет находиться в новой церкви на территории его особой «мини-деревни». Гробница будет тщательно спроектирована. В нее поместят тело музыканта после смерти. Размер сооружения составит 2,71 метра на 1,8 метра. Гробница будет рассчитана на два тела.
Ранее Эд Ширан заявил, что его песня «Shape Of You» стала первой в истории композицией, которая перешагнула отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Украинские власти начали рассматривать снос памятника Щорсу в Киеве
- Шойгу заявил о завершении модернизации системы ПРО Москвы в 2023 году
- В Израиле отвергли существование палестинского народа
- Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде
- ЦБ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унций
- В Госдуме ответили на слова главы украинского Минкульта о «полезных русских»
- Собянин: В Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства «Абилимпикс»
- Рябков: США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по ДСНВ
- Игрока ХК «Металлург» обвинили в уклонении от службы в армии за взятку
- В Госдуме призвали выслать британских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru