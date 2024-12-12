Эд Ширан заявил, что завершил работу над новым альбомом
Британский певец Эд Ширан в интервью Variety заявил, что закончил работу над новым альбомом и готовится к его масштабной промо-компании.
По его словам, уже готовы два музыкальных клипа, а ещё два запланированы на начало 2025 года. При этом название и треклист новой пластинки Ширан не раскрыл.
«Такое ощущение, что я впервые за долгое время возвращаюсь в большую поп-музыку», - описал свою грядущую работу музыкант.
Ранее Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом, который планирует создавать до конца жизни, а в завещании указать, что диск может выйти только после его смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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