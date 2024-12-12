Эд Ширан заявил, что завершил работу над новым альбомом

По его словам, уже готовы два музыкальных клипа, а ещё два запланированы на начало 2025 года. При этом название и треклист новой пластинки Ширан не раскрыл.

«Такое ощущение, что я впервые за долгое время возвращаюсь в большую поп-музыку», - описал свою грядущую работу музыкант.

Ранее Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом, который планирует создавать до конца жизни, а в завещании указать, что диск может выйти только после его смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

