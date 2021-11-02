Эд Ширан в последний раз возглавил список самых богатых британцев

Третий год подряд первую строчку ежегодного списка 30 самых богатых молодых звезд Британии и Ирландии занял 30-летний Эд Ширан, чье состояние оценивается в 236,5 миллионов фунтов стерлингов.

Правда, этот год для него станет последним, так как «молодыми» считаются только звезды в возрасте до 30 лет включительно.

На втором месте 27-летний бывший участник One Direction и актер Гарри Стайлз (80 миллионов фунтов), а на третьем – группа LIttle Mix (66,7 млн).

Дополнительно был опубликован и рейтинг самых богатых молодых звезд за пределами Великобритании. Ими стали 24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер (773 млн фунтов), 27-летний канадский певец Джастин Бибер (347 млн ​​фунтов), 28-летняя американская певица Майли Сайрус, ее состояние оценили в 190 млн фунтов.



