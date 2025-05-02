Эд Ширан объявил дату выхода нового альбома «Play»
Британский певец Эд Ширан объявил дату выхода своего нового альбома. На шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном он заявил, что новая пластинка, получившая название «Play», выйдет 12 сентября.
По словам музыканта, свежая работа является реализацией идеи, которая пришла ему в голову в 18 лет. Тогда он думал о новой главе, которая будет содержать релизы «Play», «Pause», «Fast Forward», «Rewind» и «Stop».
Новый альбом Ширана будет включать 13 треков, в том числе «Old Phone», которая станет вторым синглом после «Azizam». Музыкант рассказал, что написал её после того, как включил свой старый телефон, которым не пользовался с 2015 года.
«Может быть, она заставит вас включить свой старый телефон и посмотреть, где вы были десять лет назад. Что бы это ни было, я рад, что написал её», - заключил Ширан.
Что касается нового альбома, то певец описал его, как «американские горки эмоций от начала до конца».
Ранее британская группа The Cure анонсировала выхода альбома ремиксов своей последней на данный момент пластинки «Songs Of A Lost World», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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