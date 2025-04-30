Рэпер Хаски рассекретил дату выхода первого за пять лет альбома

В 20-минутном клипе Хаски предстает в образе стримера, который делает обзор на видеоигру с одноименным названием «Заложник». Режиссером клипа выступила Даша Прибищук, известная по работе креативным продюсером и сценографом для таких артистов как Хаски, OG Buda, SODA LUV, Miyagi & Эндшпиль и Obladaet.

Так, первая полноформатная пластинка за пять лет будет представлена 5 сентября.

Кроме того, Хаски анонсирует масштабный тур по России, в рамках которого выступит в 50 городах.

Ранее Хаски анонсировал выход своей первой видеоигры под названием «Заложник», напоминает «Радиоточка НСН».

