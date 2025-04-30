Рэпер Хаски рассекретил дату выхода первого за пять лет альбома
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на свой новый трек «Заложник», в котором зашифровал дату выхода альбома.
В 20-минутном клипе Хаски предстает в образе стримера, который делает обзор на видеоигру с одноименным названием «Заложник». Режиссером клипа выступила Даша Прибищук, известная по работе креативным продюсером и сценографом для таких артистов как Хаски, OG Buda, SODA LUV, Miyagi & Эндшпиль и Obladaet.
Так, первая полноформатная пластинка за пять лет будет представлена 5 сентября.
Кроме того, Хаски анонсирует масштабный тур по России, в рамках которого выступит в 50 городах.
Ранее Хаски анонсировал выход своей первой видеоигры под названием «Заложник», напоминает «Радиоточка НСН».
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