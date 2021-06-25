Эд Ширан извинился перед всеми рыжими людьми

Музыкант Эд Ширан представил новый сингл «Bad Habits» и видеоклип на него, премьера состоялась на видеохостинге YouTube.

Для съемок артист сменил образ, за что и извинился перед поклонниками.

«Я был блондином на протяжении всех трех дней съемок. Прошу прощения у всех рыжих людей, этого больше никогда не повторится», - написал музыкант в своих социальных сетях.

Ранее артист рассказывал, что работа над треком заняла у него несколько месяцев. Музыкант пытался добиться нового звучания и выйти на новый уровень.

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Фото: Instagram/teddysphotos
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