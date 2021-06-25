Эд Ширан извинился перед всеми рыжими людьми

«Я был блондином на протяжении всех трех дней съемок. Прошу прощения у всех рыжих людей, этого больше никогда не повторится», - написал музыкант в своих социальных сетях.

Ранее артист рассказывал, что работа над треком заняла у него несколько месяцев. Музыкант пытался добиться нового звучания и выйти на новый уровень.

