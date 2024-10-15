Джон Бон Джови поддержал Камалу Харрис
Лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови в своих соцсетях заявил, что поддержит кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на пост президента США.
О своей поддержке 62-летний американский рокер рассказал в комментарии к новому видео. Это клип на трек «The People's House» с альбома «Forever», записанную совместно с дуэтом The War And Treaty.
«Это песня, которая прославляет страну, которую мы называем домом... Правда имеет значение. И правда в том, что в день выборов я буду голосовать за Камалу Харрис... потому что я верю в силу нас, а не себя», - написал Бон Джови.
Ранее Харрис поддержала американская певица Тейлор Свифт, после чего кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что «она заплатит свою цену за это в сфере бизнеса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru