Джон Бон Джови поддержал Камалу Харрис

О своей поддержке 62-летний американский рокер рассказал в комментарии к новому видео. Это клип на трек «The People's House» с альбома «Forever», записанную совместно с дуэтом The War And Treaty.

«Это песня, которая прославляет страну, которую мы называем домом... Правда имеет значение. И правда в том, что в день выборов я буду голосовать за Камалу Харрис... потому что я верю в силу нас, а не себя», - написал Бон Джови.

Ранее Харрис поддержала американская певица Тейлор Свифт, после чего кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что «она заплатит свою цену за это в сфере бизнеса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

