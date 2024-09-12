СМИ: Джон Бон Джови спас женщину во время съемок видеоклипа

Лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови во время съемок своего нового клипа в американском Нэшвилле спас женщину, пытавшуюся совершить суицид. Об этом пишет издание Page Six.

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По его данным, полиция города обнародовала соответствующую запись с уличной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Бон Джови и одна прохожая подходят к женщине, намеревающейся свести счеты с жизнью, общаются с ней, а затем помогают ей уйти в безопасное место. Позже музыкант продолжает успокаивать спасенную.

Как отметил источник Page Six, Джон Бон Джови находился на месте происшествия, рокер снимал клип на песню People's House. Собеседник издания подчеркнул, что музыкант не будет комментировать произошедшее для сохранения анонимности женщины.

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ФОТО: РИА Новости
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