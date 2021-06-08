Джим Моррисон рассчитывал продолжить карьеру в кино
Лидер группы «The Doors» Джим Моррисон хотел продолжить свою карьеру в кино. Об этом рассказала его сестра Анна, которая только что скомпилировала шестисот страничную книгу текстов Джима Моррисона. В нее вошли не только стихи Моррисона, но и его черновики, записные книжки и так далее.
По собранным материалам, Анна сделала вывод, что к моменту своего отъезда в Париж отношения с участниками «The Doors» у Моррисона были сложными, Джим планировал бросить группу и заняться киносценариями.
Один из сценариев музыкант хотел написать по мотивам собственного судебного процесса после концерта в Майами. Поэтому скрупулезно записывал все, что там происходило. И именно среди этих записей есть пометка «Радость от музыки ушла. Приходит радость от кино».
Джим Моррисон умер в Париже в ванной комнате съемной квартиры дома № 17 на улице Ботрейи от сердечного приступа. Музыканту было 27 лет.
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