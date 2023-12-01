Дженнифер Лопес заявила, что с возрастом женщины становятся сексуальнее

Певица и актриса Дженнифер Лопес заявила в интервью Elle, что женщины с возрастом становятся сексуальнее.

Дженнифер Лопес объединится с искусственным интеллектом в новом фильме Netflix

По ее словам, женщины с годами обогащают свой ум и характер.

Джей Ло отметила, что в киноиндустрии появляется все больше места для зрелых профессионалок. Артистку радует, что стандарты Голливуда меняются.

Ранее стало известно, что голливудский киноактер Бен Аффлек и Лопес вновь поженились, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/jlo
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