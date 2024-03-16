Дженнифер Лопес без объяснения причин отменила семь своих концертов

Отмечается, что выступления отменены в Атланте, Тампе, Новом Орлеане, Роли и Нэшвилле. С сайта продаж билетов также пропали анонсы концертов в Хьюстоне и Кливленде.

По информации издания Page Six, переносы и отмены выступлений связаны с проблемами с логистикой. Сама Лопес пока не прокомментировала эту новость.

Ранее стало известно, что Лопес сыграла главную роль в фантастическом боевике «Атлас», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Трейлер картины опубликовал стриминг Netflix на своем YouTube-канале.

