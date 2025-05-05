Джазовый гитарист из США выступит в России в рамках фестиваля «Мир гитары»

Событие объединит виртуозных музыкантов из 16 стран, включая Австрию, Вьетнам, Италию, Испанию, Китай, Кубу, Францию и США. Хедлайнер станет гитарист Роман Мирошниченко, который представит свой грандиозный проект «Fusion Holiday».

В рамках открытия фестиваля впервые в России выступит выдающийся мастер фламенко из Испании Рафаэль Рикени, который представит «Suite Sivillia» в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Концерты пройдут не только в Калуге, но также в Москве, Муроме, Обнинске и во Владимире. Фестиваль продлится с 26 по 31 мая, передает «Радиоточка НСН».

