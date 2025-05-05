Джазовый гитарист из США выступит в России в рамках фестиваля «Мир гитары»
Американский джазовый гитарист Марк Уитфилд выступит в Калужской области в рамках XXVIII Международного музыкального фестиваля «Мир гитары».
Событие объединит виртуозных музыкантов из 16 стран, включая Австрию, Вьетнам, Италию, Испанию, Китай, Кубу, Францию и США. Хедлайнер станет гитарист Роман Мирошниченко, который представит свой грандиозный проект «Fusion Holiday».
В рамках открытия фестиваля впервые в России выступит выдающийся мастер фламенко из Испании Рафаэль Рикени, который представит «Suite Sivillia» в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Концерты пройдут не только в Калуге, но также в Москве, Муроме, Обнинске и во Владимире. Фестиваль продлится с 26 по 31 мая, передает «Радиоточка НСН».
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