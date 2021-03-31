Джастин Бибер впервые стал лидером в чартах Billboard

Певец Джастин Бибер, недавно выпустивший альбом Justice, впервые занимает сразу две первые строчки в чартах Billboard. Так песня «Peaches» забрала на этой неделе золотую медаль в Hot 100, сам лонгплей артиста расположился на первом месте в чарте альбомов Billboard 200.

По этим показателям артист приближается к группе BTS и исполнительнице, и автору песен Тейлор Свифт.

И это несмотря на то, что Биберу грозят судом. Французский дуэт Justice направил артисту письмо-претензию, в которой просит отказаться музыканта от использования слова «Justice», так как оно зарегистрировано ими, как товарный знак. Танцевальной дует из Европы даже грозит судебным разбирательством Джастину Биберу, но, похоже, его это мало заботит.

В последние несколько недель фото музыканта не сходит с первых полос ведущих музыкальных изданий Billboard и Rolling Stone.

