Киркоров выпустил песню «Слухи» после «голой вечеринки»

В песне артист призывает «не судить» его.

«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег / И виновата, может, моя усталость. / Вы не судите, я ведь всего лишь человек, / Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось», — спел Киркоров.

Также в новой песне исполнитель отметил, что «идет насмешкам вопреки».

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Исполнителя раскритиковали из-за нашумевшего мероприятия. Певец публично извинился за свое появление на вечеринке, однако сцены с Киркоровым и его выступления начали вырезать из новогодних шоу.

