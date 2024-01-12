Киркоров выпустил песню «Слухи» после «голой вечеринки»
Певец Филипп Киркоров выпустил новую песню под названием «Слухи». Композиция доступна на стриминговых сервисах.
В песне артист призывает «не судить» его.
«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег / И виновата, может, моя усталость. / Вы не судите, я ведь всего лишь человек, / Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось», — спел Киркоров.
Также в новой песне исполнитель отметил, что «идет насмешкам вопреки».
Ранее Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Исполнителя раскритиковали из-за нашумевшего мероприятия. Певец публично извинился за свое появление на вечеринке, однако сцены с Киркоровым и его выступления начали вырезать из новогодних шоу.
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