Двери «НАШЕСТВИЯ-2019» официально открыты. Накануне вечером в Большое Завидово начали прибывать первые зрители, для которых организаторы специально открыли парковки раньше запланированного срока. А сегодня, 18 июля, с 17.00 гостей Главного приключения года начали пропускать на территорию самого фестиваля.

Напомним, что помимо впечатляющего лайн-апа «НАШЕСТВИЯ» зрителей ждут десятки развлекательных площадок, активных, спортивных и познавательных зон. Одной из новинок юбилейного «НАШЕСТВИЯ» стал павильон «Роскосмоса». Помимо увлекательной экспозиции, гости «Главного приключения года» смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены и пообщаться с космонавтами МКС. В честь 20-летия «НАШЕСТВИЯ» организаторы собрали уникальные фотографии участников и посетителей фестиваля, сделанные в разные годы, и открыли фотовыставку прямо на поле. Некоторые из представленных снимков с автографами артистов НАШЕго Радио станут лотами благотворительного аукциона.

Первым коллективом, который уже через несколько часов выступит на «Главном приключении года», станет «Ленинград». Для гостей «НАШЕСТВИЯ» группировка отыграет свой финальный концерт. Сэт команды Сергея Шнурова начнётся в 21:00 на «Главной сцене».

Стоит отметить, что официальной дорогой «НАШЕСТВИЯ» второй год подряд является автомагистраль М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Если вы хотите добраться на «Главное приключение года» без пробок и светофоров, воспользуйтесь этой трассой. М-11 расположена параллельно существующей автомобильной дороге М10 «Россия» и пересекает ее на 58-м, 149-м, 208, 258-м, 330-м и 547 км с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволяет переключить движение транспортных потоков с М10 «Россия» на скоростную автомагистраль и наоборот.



