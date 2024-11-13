«Душевный профессионал»: Вокалист группы «Гран-КуражЪ» записал саундтрек к аудиокниге
Писатель Наталья Способина призналась НСН, что хочет не только продолжить сотрудничество с Петром Елфимовым, но и поработать с занятыми в рок-операх артистами.
Композиция «Баллада о корабле» вокалиста группы «Гран-КуражЪ» Петра Елфимова, ставшая саундтреком к аудиокниге «Прядущая. И не прервётся род», — уникальная работа, которую создал не только настоящий профессионал, но и невероятно душевный человек, с которым хочется продолжать сотрудничество. Об этом НСН заявила автор книги Наталья Способина. Она рассказала, как проходило ее сотрудничество с Елфимовым.
«В Петре чудесным образом сочетаются профессионализм и невероятная душевность, поэтому работать было очень комфортно. Он сразу ухватил основную мысль и очень творчески подошел к реализации: все, что вы там слышите — полностью его идея. Отмечу, что баллада начинается со строк на выдуманном мной языке, но эти строки исполнены так, что несколько человек, не знакомых с книгой, спросили, что за язык и где можно его послушать», — сказала Способина.
В центре сюжета произведения — девушка, попавшая в мир собственного романа и ставшая частью местных сказаний и легенд. Собеседница НСН добавила, что «Баллада и корабле» не является отсылкой к более ранним произведениям.
«Если в моих историях упоминается музыка, то это никогда не бывает отсылкой к существующим трекам. Как правило, я пишу песенный текст, но обычно все останавливается на этом этапе. В этот раз мне захотелось пойти до конца. Издательство поддержало идею включения баллады в аудиоверсию книги. Музыка Кирилла Мажуги звучит саундтреком ко всему циклу, а в третью часть мы добавили уже саму балладу, потому что там она появляется сюжетно», — отметила писатель.
Литератор также объяснила, почему выбор пал именно на рок-музыканта и с кем еще она готова сотрудничать в подобном формате.
«Здесь все просто: я люблю рок, поэтому это вопрос вкуса. К тому же Петр — тот человек, который работает в различных жанрах, и у нас было поле для экспериментов. Скажу честно, я не знала, как будет выглядеть итоговый результат, но полностью доверилась профессионализму Елфимова и ни на секунду не пожалела. У меня есть идея и даже часть материала для альбома, посвященного как раз циклу “Прядущая”. Там будут разноплановые вещи, и мне бы хотелось, помимо Петра, с которым я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, поработать еще и с артистами музыкального театра, занятыми в рок-операх, например, с Верой Свешниковой, Кириллом Гордеевым, Евгением Егоровым. Список довольно большой, и, надеюсь, однажды мне удастся воплотить в жизнь эту идею», — подытожила она.
Ранее певец Дима Билан и актер Милош Бикович представили саундтрек к сериалу «Дайте шоу». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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