«Думал, сонный паралич!»: Уличный музыкант Киберпаша о репосте The Prodigy

По его словам, он не стремится выступать в клубах, так как считает звучание музыки на улице более живым.

«Меня узнают на улицах, но молча. В основном просто кивают, иногда говорят: «О, это чел из «ТикТока». Мне нравится выступать на улицах, в клубы я пока не рвусь, потому что уличное звучание живее, город звучит громче. Мне хочется, чтобы звук приходил случайно, как грибы в лесу - ты их не искал, а они есть. Когда и если придет момент, то я не против выступать в четырех стенах, но пока что я просто главный герой в квесте шума города», - заключил музыкант.

Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) сказал НСН, что музыка в жанре эмбиент помогает уснуть, успокоиться и забыть о проблемах.

