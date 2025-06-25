«Думал, сонный паралич!»: Уличный музыкант Киберпаша о репосте The Prodigy
Музыкант из Калининграда Киберпаша признался НСН, что не стремится выступать в клубах, так как считает звучание музыки на улице более живым, однако в случае серьезного предложения он готов играть «в четырех стенах».
Уличный музыкант из Калининграда, выступающий под псевдонимом Киберпаша, признался НСН, что был шокирован, когда увидел репост своего видео от культовой группы The Prodigy.
Музыканты The Prodigy поделились в своих соцсетях видео, на котором Киберпаша играет кавер-версию песни Omen. После того, как видео завирусилось в Сети, калининградцу написал нидерландский продюсер и диджей Tantu Beats. Он сказал Киберпаше, что готов прилететь в Калининград на выходные, чтобы записать совместный трек. Сам Киберпаша назвал музыку универсальным языком.
«Когда я увидел, что The Prodigy выложили видео со мной, я сначала подумал, что у меня сонный паралич. Я бы встретился с ними, если будет нужное созвездие. Когда мне написал Tantu, я ему сначала ответил просто текстом, на что он просто поставил лайк. Однако позже он записал видео с синтезатором и рендер реальности у меня изменился. Я считаю, что музыка - универсальный язык», - сказал собеседник НСН.
По его словам, он не стремится выступать в клубах, так как считает звучание музыки на улице более живым.
«Меня узнают на улицах, но молча. В основном просто кивают, иногда говорят: «О, это чел из «ТикТока». Мне нравится выступать на улицах, в клубы я пока не рвусь, потому что уличное звучание живее, город звучит громче. Мне хочется, чтобы звук приходил случайно, как грибы в лесу - ты их не искал, а они есть. Когда и если придет момент, то я не против выступать в четырех стенах, но пока что я просто главный герой в квесте шума города», - заключил музыкант.
Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) сказал НСН, что музыка в жанре эмбиент помогает уснуть, успокоиться и забыть о проблемах.
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