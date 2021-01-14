Запах барсука за 37 тысяч: Гитарист группы Queen создал необычные духи
Гитарист группы Queen Брайан Мэй в коллаборации с основателем марки Xerjoff Серджо Момо выпустил духи с запахом сандала и барсука. Это животное близко к сердцу музыканта, пишет Billboard.
Духи назвали Save Me в честь хита группы Queen 1980 года. Флакон с автографом гитариста можно приобрести за 410 евро, что в рублевом эквиваленте составляет 37 тысяч, а стандартный обойдется поклонникам Queen в 197 евро или в 18 тысяч рублей.
Деньги от продаж аромата пойдут на защиту окружающей среды, отмечается в публикации.
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