Запах барсука за 37 тысяч: Гитарист группы Queen создал необычные духи

Гитарист группы Queen Брайан Мэй в коллаборации с основателем марки Xerjoff Серджо Момо выпустил духи с запахом сандала и барсука. Это животное близко к сердцу музыканта, пишет Billboard.

Духи назвали Save Me в честь хита группы Queen 1980 года. Флакон с автографом гитариста можно приобрести за 410 евро, что в рублевом эквиваленте составляет 37 тысяч, а стандартный обойдется поклонникам Queen в 197 евро или в 18 тысяч рублей.

Деньги от продаж аромата пойдут на защиту окружающей среды, отмечается в публикации.



