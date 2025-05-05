Друзья России из стран Глобального Юга спели «Священную войну»

Отмечается, что в месте с россиянкой легендарную композицию исполняют представители Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии.

Кадры с Лизой были сняты у монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, в граждане стран Глобального Юга исполнили песню на фоне достопримечательностей своих государств.

Ранее в Пекине прошла акция «Бессмертный полк», шествие было организовано по территории посольства России в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».