Друзья России из стран Глобального Юга спели «Священную войну»

Телеканал RT опубликовал песню «Священная война», которую вместе друзьями России из стран Глобального Юга спела русская девочка Лиза.

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Отмечается, что в месте с россиянкой легендарную композицию исполняют представители Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии.

Кадры с Лизой были сняты у монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, в граждане стран Глобального Юга исполнили песню на фоне достопримечательностей своих государств.

Ранее в Пекине прошла акция «Бессмертный полк», шествие было организовано по территории посольства России в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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