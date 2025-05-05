Друзья России из стран Глобального Юга спели «Священную войну»
Телеканал RT опубликовал песню «Священная война», которую вместе друзьями России из стран Глобального Юга спела русская девочка Лиза.
Отмечается, что в месте с россиянкой легендарную композицию исполняют представители Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии.
Кадры с Лизой были сняты у монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, в граждане стран Глобального Юга исполнили песню на фоне достопримечательностей своих государств.
Ранее в Пекине прошла акция «Бессмертный полк», шествие было организовано по территории посольства России в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru