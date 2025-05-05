Слушателям НАШЕго Радио предложили угадать песню по эмодзи на Останкинской башне
C 5 по 7 мая 2025 года НАШЕ Радио приглашает жителей и гостей столицы поучаствовать в музыкальном состязании и проверить, насколько хорошо они знают популярные радийные треки.
На внешнем медиафасаде Останкинской башни появятся названия песен из музыкального репертуара радиостанции НАШЕ Радио в виде ребусов – эмодзи. Участникам челленджа нужно будет угадать зашифрованные композиции и отправить ответ с названием песни в Telegram-бот радиостанции НАШЕ Радио.
Десять победителей, угадавших песню, ждёт ужин в ресторане «Седьмое небо» на двоих и экскурсия по Останкинской башне.
«Мы приглашаем всех желающих вместе отметить прекрасный праздник всех творческих людей – День радио, к которому приурочена акция. Можно угадывать песни всей семьей, провести эти дни в компании с друзьями и вместе подпевать любимым исполнителям», – сказал Программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.
Подробности и правила акции на сайте nashe.ru
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