Слушателям НАШЕго Радио предложили угадать песню по эмодзи на Останкинской башне

C 5 по 7 мая 2025 года НАШЕ Радио приглашает жителей и гостей столицы поучаствовать в музыкальном состязании и проверить, насколько хорошо они знают популярные радийные треки.

На внешнем медиафасаде Останкинской башни появятся названия песен из музыкального репертуара радиостанции НАШЕ Радио в виде ребусов – эмодзи. Участникам челленджа нужно будет угадать зашифрованные композиции и отправить ответ с названием песни в Telegram-бот радиостанции НАШЕ Радио.

Десять победителей, угадавших песню, ждёт ужин в ресторане «Седьмое небо» на двоих и экскурсия по Останкинской башне.

«Мы приглашаем всех желающих вместе отметить прекрасный праздник всех творческих людей – День радио, к которому приурочена акция. Можно угадывать песни всей семьей, провести эти дни в компании с друзьями и вместе подпевать любимым исполнителям», – сказал Программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Подробности и правила акции на сайте nashe.ru

