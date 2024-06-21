«Дружат с математикой!»: Миллиардная ставка Sony на Queen сыграет на «классике»
Музыка Queen уже стала классикой наравне с Рахманиновым и Чайковским, так что покупка прав на группу компанией Sony - отличная сделка, заявил НСН Иосиф Пригожин.
Репертуар рок-группы Queen стал классикой музыкальной индустрии, а купившая весь каталог компания Sony Music удостоилась чести монетизировать их имя, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Легендарный коллектив Queen продал весь свой музыкальный каталог компании Sony Music. Как пишет РБК, сумма сделки составила 1,27 миллиарда долларов. Отмечается, что это самая дорогая подобная сделка в истории музыки. До этого лидером был Майкл Джексон со суммой сделки в 600 миллионов долларов. Пригожин заявил, что это отличная сделка для Sony.
«Великий репертуар группы Queen вечен! Он подпадает под такой жанр, как «классика», на одном уровне с Рахманиновым и Чайковским. Конечно, это разные музыкальные жанры, но тем не менее Queen стали классиками. Естественно, для Sony важно обладать каталогом, чтобы в дальнейшем монетизировать треки. Люди в этих структурах хорошо дружат с математикой. Совершенно точно: это хорошая сделка. Многие произведения Queen стали большими легендами. Каталог должен держаться не на однодневках, а на классике. Я не знаю, как быстро отобьется вложенный миллиард, но быть обладателем каталога группы Queen - большая честь для любой компании», - сказал собеседник НСН.
Ранее электронный музыкант и продюсер Леонид Руденко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что менеджеры компании Sony Music будут всячески давить на имя бренда Queen, выпуская куклы, комиксы, создавая мюзиклы или сериалы.
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