Дрейк обновил рекорды по прослушиваниям на Apple Music и Spotify
Новый альбом рэпера Дрейка снова побил рекорды по прослушиваниям за первые 24 часа после выхода на стриминговых платформах Apple Music и Spotify.
Новая пластинка «Certified Lover Boy» поставила рекорд на Apple Music за 12 часов после выхода, а на Spotify спустя 24 часа. Причем для Spotify это не просто лучший результат в 2021 году, а за всю историю — предыдущий рекорд тоже был за Дрейком, когда в 2018 году вышел «Scorpion». Ранее лучший результат в году показал Канье Уэст с альбомом «Donda».
В новую работу Дрейка «Certified Lover Boy» вошел 21 трек, в записи альбома приняли участие Джей Зи, Трэвис Скотт, Рик Росс, Лил Уэйн, Lil Baby, Young Thug, Future, Kid Cudi и многие другие.
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