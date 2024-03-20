Dr. Dre заявил, что новый альбом Эминема выйдет в 2024 году

Новый альбом американского рэпера Эминема выйдет в 2024 году. Об этом на шоу Джимми Киммела рассказал Dr. Dre (настоящее имя — Андре Ромелл Янг).

Американский рэпер Dr. Dre удостоился звезды на голливудской Аллее Славы

По словам рэпера, он также принимал участие в создании пластинки и на ней есть его песни, однако он ещё не слышал весь альбом целиком.

«Эминем не раскрывает свои карты, поэтому я пока знаю не всё. Я даже не слушал то, что сам сделал... Кое-что нужно свести, зато у меня есть шанс услышать все целиком», - пояснил Dr. Dre.

Ранее американский певец Джастин Тимберлейк выпустил первый за шесть лет новый альбом «Everything I Thought It Was», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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