Dr. Dre заявил, что новый альбом Эминема выйдет в 2024 году

По словам рэпера, он также принимал участие в создании пластинки и на ней есть его песни, однако он ещё не слышал весь альбом целиком.

«Эминем не раскрывает свои карты, поэтому я пока знаю не всё. Я даже не слушал то, что сам сделал... Кое-что нужно свести, зато у меня есть шанс услышать все целиком», - пояснил Dr. Dre.

Ранее американский певец Джастин Тимберлейк выпустил первый за шесть лет новый альбом «Everything I Thought It Was», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

