Американский рэпер Dr. Dre удостоился звезды на голливудской Аллее Славы

Торжественную церемонию посетили коллеги исполнителя по артистическому цеху - Снуп Догг, 50 Cent и Эминем. Все они выразили Dr. Dre благодарность за вклад, который он внес в развитие музыки и культуры в целом.

«Больше всего я горжусь тем, как возвысил звучание хип-хопа и придал ему выразительности. Это одно из моих величайших достижений», — отметил Янг.

Ранее Ленни Кравиц получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

