Американский рэпер Dr. Dre удостоился звезды на голливудской Аллее Славы
Американский рэпер Dr. Dre (настоящее имя — Андре Ромелл Янг) удостоился звезды на голливудской Аллее Славы, сообщает Billboard.
Торжественную церемонию посетили коллеги исполнителя по артистическому цеху - Снуп Догг, 50 Cent и Эминем. Все они выразили Dr. Dre благодарность за вклад, который он внес в развитие музыки и культуры в целом.
«Больше всего я горжусь тем, как возвысил звучание хип-хопа и придал ему выразительности. Это одно из моих величайших достижений», — отметил Янг.
Ранее Ленни Кравиц получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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