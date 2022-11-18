Дочь Успенской объяснила смысл своего псевдонима Pacha Tati

Восходящая звезда шоу-бизнеса Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН рассказала историю своего сценического имени.

«Меня давно называли Тати в Италии, в Испании, в Латинской Америке. Лет пять назад, когда я путешествовала по Латинской Америке, я там познакомилась с традициями коренных индейцев. В их мироздании планета Земля, мать-Земля называется Пачамама, а Пачататы – планета папы, Отец небесный. Меня называли Тати, почти как Тата, сразу сложилось. Решила стать планетой Тати», - поделилась она.

18 ноября состоится презентация нового сингла дочери Любови Успенской «Чудо» Татьяны Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati. Pacha Tati — современная исполнительница, музыкант и художница. Ее сценический псевдоним берет свою историю из Южной Америки.

