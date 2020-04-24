Дмитрий Спирин на карантине написал гимн гречке
Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Сид Спирин на самоизоляции запустил музыкальный проект «Дом 667» в котором сочиняет песни по заявкам своих поклонников.
Лидер группы «Тараканы» Дмитрий «Сид» Спирин запустил карантинный инстаграм-проект «Дом 667». Суть проекта — сочинять по одной песне в день. А идеи для этих самых песен предлагают подписчики панк-рокера.
«Я сочиняю по одной песне в день, как мы когда-то делали с «Тараканами!» в рамках проекта «Много шума из ничего». А идеи для этих самых песен предлагают подписчики. Песня уже четвёртого выпуска проекта «Дом 667» посвящена тому, как и чем мы с вами питаемся на самоизоляции. Честно говоря, в этот раз я немного воспользовался кое-какими своими старыми наработками. Предлагаю всем прослушать песню под названием «Гимн гречке»!» - рассказал Дмитрий Спирин.
«Гимн гречке».
Люблю я пиццу, пасту, мюсли.
Люблю я чечевицу и халву.
Люблю намазать хлебец густо
Какой-нить помазанкою.
⠀
Песня летит над планетой Земля!
Гречка ты — любовь моя!
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Люблю я и другие крупы.
Пшено, пшеница, полба, рис
Овёс, ячмень и кукуруза
На полке на моей сошлись
⠀
Песня летит над планетой Земля!
Гречка — любовь моя!
⠀
Люблю с укропом да с горчицей
Люблю ее я с маслом из олив
Люблю ее горячей да ядристой
Со сванской солью, с соусом из слив.
Ранее в эфире НСН рок-музыкант, лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов рассказал, что за период самоизоляции он похудел на 4 кг и продолжает заниматься творчеством.
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