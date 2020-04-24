Дмитрий Спирин на карантине написал гимн гречке

Лидер группы «Тараканы» Дмитрий «Сид» Спирин запустил карантинный инстаграм-проект «Дом 667». Суть проекта — сочинять по одной песне в день. А идеи для этих самых песен предлагают подписчики панк-рокера.

«Я сочиняю по одной песне в день, как мы когда-то делали с «Тараканами!» в рамках проекта «Много шума из ничего». А идеи для этих самых песен предлагают подписчики. Песня уже четвёртого выпуска проекта «Дом 667» посвящена тому, как и чем мы с вами питаемся на самоизоляции. Честно говоря, в этот раз я немного воспользовался кое-какими своими старыми наработками. Предлагаю всем прослушать песню под названием «Гимн гречке»!» - рассказал Дмитрий Спирин.

«Гимн гречке».

Люблю я пиццу, пасту, мюсли.

Люблю я чечевицу и халву.

Люблю намазать хлебец густо

Какой-нить помазанкою.

⠀

Песня летит над планетой Земля!

Гречка ты — любовь моя!

⠀

Люблю я и другие крупы.

Пшено, пшеница, полба, рис

Овёс, ячмень и кукуруза

На полке на моей сошлись

⠀

Песня летит над планетой Земля!

Гречка — любовь моя!

⠀

Люблю с укропом да с горчицей

Люблю ее я с маслом из олив

Люблю ее горячей да ядристой

Со сванской солью, с соусом из слив.

Ранее в эфире НСН рок-музыкант, лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов рассказал, что за период самоизоляции он похудел на 4 кг и продолжает заниматься творчеством.



