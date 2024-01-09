Диана Арбенина анонсировала новый альбом группы «Ночные Снайперы»

По её словам, год назад группа записала 11 треков, однако полностью законченной пластинка стала только после того, как в октябре появился трек «Крысы», завершивший «логическую линию повествования».

«На этот раз мы играем довольно агрессивную тяжёлую музыку без заигрывания с сусально-электронным модным дэнсом а-ля 80-е. Мы не в тренде, господа. Мы просто по делу», - написала Арбенина.

Она добавила, что релиз «Улисса» запланирован на весну, так как «март по-прежнему самый любимый месяц».

Ранее Арбенина заявила, что её посещали мысли оставить карьеру, получить права на управление самолётом, отправиться в кругосветное путешествие и начать писать книгу, но она решила продолжить дело своей жизни «вопреки всем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

