Диана Арбенина анонсировала новый альбом группы «Ночные Снайперы»
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своём Telegram-канале объявила, что в 2024 году её коллектив намерен выпустить новый альбом «Улисс».
По её словам, год назад группа записала 11 треков, однако полностью законченной пластинка стала только после того, как в октябре появился трек «Крысы», завершивший «логическую линию повествования».
«На этот раз мы играем довольно агрессивную тяжёлую музыку без заигрывания с сусально-электронным модным дэнсом а-ля 80-е. Мы не в тренде, господа. Мы просто по делу», - написала Арбенина.
Она добавила, что релиз «Улисса» запланирован на весну, так как «март по-прежнему самый любимый месяц».
Ранее Арбенина заявила, что её посещали мысли оставить карьеру, получить права на управление самолётом, отправиться в кругосветное путешествие и начать писать книгу, но она решила продолжить дело своей жизни «вопреки всем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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