Директор «НАШЕго радио» рассказал о предпочтениях участников фестиваля
Анастасия Рогожникова отметила, что при составлении лайн-апа учитывают пожелания самих артистов.
Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» рассказала о представленных в лайн-апе музыкальных коллективах.
«На сцене «Ультра» выступают музыканты альтернативных жанров, как представленных в эфире НАШЕго Радио, так и не представленных. На сцене «Наше 2.0» играют артисты, которым нравится эта сцена, нравится близость людей. Мы всегда находимся в диалоге с музыкантами, учитываем их предпочтения», - отметила она.
Всего нa трех сценaх 20-го фестиваля «Нашествие» в Большом Завидове Тверской области в течение четырех дней выступят более 130 коллективов, в том числе «Би-2», «Мумий Тролль», Гарик Сукaчев, «Дельфин» и многие другие. Крупнейший в стране музыкальный фестиваль продлится с 18 по 21 июля.
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