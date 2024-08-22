Директор Льва Лещенко опроверг слухи о прекращении выступлений певца
Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко не заявлял о прекращении концертной деятельности, рассказал директор Культурного фонда артиста Андрей Гайдель, сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, Лещенко перестал давать интервью, а также не намерен комментировать сообщения СМИ о состоянии его здоровья.
«Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил», – подчеркнул Гайдель.
Он также добавил, что певец вынужден выступать, чтобы заработать на зарплату своему коллективу.
Ранее Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виктория Бекхэм станет героиней документального сериала
- Паром в порту «Кавказ» после атаки ВСУ затонул
- Директор Льва Лещенко опроверг слухи о прекращении выступлений певца
- На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом
- Стартовали съемки сериала «Попадос»
- Более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии
- Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области
- ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае
- С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены
- Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru