Директор Льва Лещенко опроверг слухи о прекращении выступлений певца

По его словам, Лещенко перестал давать интервью, а также не намерен комментировать сообщения СМИ о состоянии его здоровья.

«Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил», – подчеркнул Гайдель.

Он также добавил, что певец вынужден выступать, чтобы заработать на зарплату своему коллективу.

Ранее Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

