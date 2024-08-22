Директор Льва Лещенко опроверг слухи о прекращении выступлений певца

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко не заявлял о прекращении концертной деятельности, рассказал директор Культурного фонда артиста Андрей Гайдель, сообщает «Комсомольская правда».

Певец Лев Лещенко заявил, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей

По его словам, Лещенко перестал давать интервью, а также не намерен комментировать сообщения СМИ о состоянии его здоровья.

«Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил», – подчеркнул Гайдель.

Он также добавил, что певец вынужден выступать, чтобы заработать на зарплату своему коллективу.

Ранее Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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