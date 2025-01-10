Директор «Чиж & Co» объяснился перед поклонниками после концерта в Рязани
В беседе с RTVI директор группы «Чиж & Co» Андрей Асанов ответил на жалобы посетителей прошедшего в Рязанской филармонии 9 января концерта.
Напомним, некоторые жители Рязани возмутились из-за того, что фронтмен группы Сергей Чиграков якобы был пьян во время концерта.
По словам Асанова, билеты сдали лишь два человека, при этом он отметил, что лично не присутствовал на мероприятии. Также директор группы удивился тому, что недовольные выступлением «отслушали весь концерт, а теперь жалобы пишут». Он добавил, что недостоверную информацию могли предоставить рязанские СМИ, признав, что на концерте действительно что-то могло пойти не так.
«\Может, [Чиграков] был чуть-чуть выпивший. Наверное, был такой момент. Но вы же сами понимаете — что есть разные состояния. Некоторым, наоборот, нравится. Вчера он, например, играл на конгах. На других концертах, ни на одном, я такого не видел. Я такого не видел, а зрители, которые вчера были, увидели. Может, им понравилось», — отметил Асанов, подчеркнув, что готов извиниться перед недовольными выступлением.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистов, которые позволяют себе выступать в нетрезвом виде, стоит лишать профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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