Директор «Чиж & Co» объяснился перед поклонниками после концерта в Рязани

По словам Асанова, билеты сдали лишь два человека, при этом он отметил, что лично не присутствовал на мероприятии. Также директор группы удивился тому, что недовольные выступлением «отслушали весь концерт, а теперь жалобы пишут». Он добавил, что недостоверную информацию могли предоставить рязанские СМИ, признав, что на концерте действительно что-то могло пойти не так.

«\Может, [Чиграков] был чуть-чуть выпивший. Наверное, был такой момент. Но вы же сами понимаете — что есть разные состояния. Некоторым, наоборот, нравится. Вчера он, например, играл на конгах. На других концертах, ни на одном, я такого не видел. Я такого не видел, а зрители, которые вчера были, увидели. Может, им понравилось», — отметил Асанов, подчеркнув, что готов извиниться перед недовольными выступлением.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистов, которые позволяют себе выступать в нетрезвом виде, стоит лишать профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

