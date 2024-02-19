Дипломат заявил, что Россия не могла «отменить» турецкий концерт «Би-2»

«Нам не нужно забывать, что Турция является страной НАТО. Она все равно идет в русле политики НАТО. Сейчас на Турцию начинают давить США и англичане, чтобы было наложено вето на деятельность наших банков и фирм. Руководство Турции ориентируется и в области иноагентов на общую политику НАТО. Группа «Би-2» такая разношерстная, кто-то там просился в Израиль после инцидента в Таиланде, кто-то еще куда-то. Не вызывает она симпатии у турецкой общественности. На всякий случай, чтобы никаких не было потом нареканий со стороны стран НАТО, они и приостановили показ этого концерта», - объяснил он.

По его словам, российское внешнеполитическое ведомство не могло повлиять на решение властей Турции.

«Наше внешнеполитическое ведомство не может повлиять на власти Турции, чтобы отменить концерт той или иной группы. Такими полномочиями мы не обладаем, это не касается внешней политики и не касается политики в целом. Это касается культурных структур Турции, которые чувствуют настроения своей общественности», - заключил собеседник НСН.

В конце января музыкантов группы «Би-2» задержали и арестовали в Таиланде, после чего депортировали в Израиль. 17 февраля был отменен их концерт в Дубае, передает «Радиоточка НСН».

