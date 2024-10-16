Вышел трейлер сериала «Дайте шоу» с Биковичем и Красовской
16 октября 202413:15
Состоялась премьера трейлера сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской.
Сериал расскажет про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса.
Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах Иви и KION 1 ноября.
Ранее стало известно, что в кинопарке «Москино» пройдут съемки сериала «Княгиня Ольга», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru