Вышел трейлер сериала «Дайте шоу» с Биковичем и Красовской

Состоялась премьера трейлера сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской.

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Сериал расскажет про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса.

Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах Иви и KION 1 ноября.

Ранее стало известно, что в кинопарке «Москино» пройдут съемки сериала «Княгиня Ольга», отмечает RT.

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ФОТО: Kion
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