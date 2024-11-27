Диана Арбенина упала с балкона во время концерта в Санкт-Петербурге

Во время концерта в клубе «А2» в Санкт-Петербурге певица Диана Арбенина упала с балкона в зал, сообщает Telegram-канале SHOT.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел, когда рок-исполнительница решила пройти по сетке вдоль балконов, где находились зрители. Конструкция не выдержала, и Арбенина упала в фан-зону.