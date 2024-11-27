Диана Арбенина упала с балкона во время концерта в Санкт-Петербурге
27 ноября 202421:41
Во время концерта в клубе «А2» в Санкт-Петербурге певица Диана Арбенина упала с балкона в зал, сообщает Telegram-канале SHOT.
Очевидцы рассказали, что инцидент произошел, когда рок-исполнительница решила пройти по сетке вдоль балконов, где находились зрители. Конструкция не выдержала, и Арбенина упала в фан-зону.
Зрители успели подхватить артистку и вернуть ее на балкон.
По предварительным данным, певица не пострадала, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru